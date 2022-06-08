З кінця квітня українські водії відчувають проблеми з пальним: його або немає на заправках, або відпускають лише по талонах, ще й величезні черги. Крім цього, зросли ціни. За 1 літр пального треба заплатити понад 50 гривень. Це неабияк вплинуло на роботу таксі. Яка ж ситуація у Тернополі, чи збільшились тарифи?

Поїздка таксі – це розкіш чи буденна справа – далі у матеріалі “Файного міста“. Як розповів один з таксистів, мінімальна ціна на проїзд не змінилась. І становить 35 гривень. А от мінімальна відстань зменшилась вдвічі.

Актуальнепо темі Немає вмісту

Ціни коректуються, але наразі, мінімальна вартість проїзду 35 грн., а кілометраж зменшився. Якщо ж донедавна їздили до 2 км, то зараз вистачає на 1 км,– каже таксист. Загалом, станом на 7 червня, ціни на пальне такі: Дизпаливо – 55 – 57 гривень Бензин – 49 – 51 гривень Газ – 41 – 42 гривень Таксисти зазначають, що ціна на проїзд зросла через вартість пального, яка збільшилася в два рази.

До війни по 17 гривень можна було заправитись, а зараз приблизно 40 – 55 гривент, через це багато водіїв не можуть працювати. І хоча пальне подорожчало, але дуже добре, що воно є, зважаючи на те що в Україні війна, – ділиться інший водій таксі.

Ціни на проїзд у таксі Тернополя Тарифи на проїзд у службах таксі Тернополя:

«549» – від 12.99 грн./км. мін. вартість – 35 грн

«Пілот» – від 11 грн./км, мін. вартість – 35 грн

«Oптимальне таксі 579» – від 12 грн./км, мін. вартість – 35 грн

Більшість таксистів їздять на газі, а з ним проблем, практично, немає. Він завжди є в наявності, тому в чергах приходиться стояти 10 – 20 хвилин. З дизпаливом та бензином ситуація складніша, його мало є в наявності через це великі черги. Я вважаю, що в даній ситуації, все ж таки є можливість скористатися таксі, – додає третій водій таксі.

Журналісти “Файного міста” поцікавилися, як в сучасних умовах працюють таксисти – нелегали. Одні за проїзд від Автовокзалу до вул. Кривоноса (це 3,2 км) беруть 100 гривень, інші – 50-60 гривень. Ціна коливається через те, що водії не хочуть їхати назад «вхолосту», і так компенсують цю дорогу.

Додамо, що вартість поїздки на таксі в додатках також інша. Наприклад, від центрального автовокзалу до вулиці Кривоноса (зупинка «Педуніверситет») ціни такі:

стандарт в Uklon, – від 54 грн.

Bolt – від 55грн. OnTaxi – від 68грн,

inDriver – ви можете запропонувати свою обґрунтовану ціну.

До слова, у Держприкордонслужбі повідомили, що прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та за пальним в країни ЄС. Так звані «зелені коридори» для вантажівок з пальним погодили з суміжними країнами.

Шукайте нас у Telegram та у Facebook.