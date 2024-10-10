Повернулися “на щиті”: Тернопільщина знову втрачає вірних синів, які віддали життя за Україну

Знову трагічні звістки прийшли з фронту. Тернопільщина прощається з Героями, які загинули у російсько-українській війні.

Поховали у родинному селі матері

25 вересня жителі Тернопільської міської громади провели останньою життєвою дорогою до місця вічного спочинку військовослужбовця, уродженця Запорізької області Михайла Вікторовича РЕМЖИНА (Каровського; 16. 12. 1989 р. н.), який загинув 17 вересня під час виконання бойового завдання на Донеччинні.

Поховали Героя у родинному селі матері Плесківціях.

Щирі співчуття рідним та близьким.

Нехай світла пам’ять про Михайла назавжди залишиться в наших серцях, а Господь дарує йому Царство Небесне та вічний спокій…

І плакали зорі на Божій дорозі

1 жовтня жителі Кременецької громади віддали останню шану військовослужбовцю, командиру інженерно-саперного взводу військової частини А****, старшому сержанту, уродженцю села Іванківці Івану Олексійовичу ЛАХВАЦЬКОМУ (20. 01. 1985 р. н.), який проживав у м. П’ятихатки Дніпропетровської області.

Мужнього воїна згадують як доброго, товариського, людину, яка ніколи не відмовляв у допомозі.

Поховали Героя у родинному селі.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав світлої пам’яті Івана!..

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!..

Був добрим і щирим

2 жовтня жителі Кременецької громади провели в останню дорогу військовослужбовця, гранатометника взводу охорони Кременецького РТЦК та СП, солдата, жителя Кременця Валерія Леонідовича КОЗАЧКА (24. 05. 1979 р. н.), який помер 30 вересня в КНП «Кременецька опорна лікарня».

Про мужнього воїна згадують як про добру, щиру, віддану своїй справі людину.

Поховали Валерія Козачка на Туницькому цвинтарі Кременця.

Царство Небесне! Вічна, світла пам’ять Герою-захиснику України! Щирі співчуття рідним…

Янголом воїн у небо злетів…

3 жовтня жителі Мельнице-Подільської громади провели в останню життєву дорогу військовослужбовця, головного сержанта ЗСУ, мешканця смт Мельниця-Подільська Ігоря Ігоровича КУШАКА (31. 08. 1980 р. н.), який загинув 30 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Донецької області.

Висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.

Світлого та благословенного польоту душі Твоїй, вірний сину України! Вічна памʼять і слава!

Майже рік вважався безвісти зниклим

4 жовтня жителі Коропецької громади віддали останню шану військовослужбовцю Івану Михайловичу КУРИЛЯКУ (29. 07. 1983 – 23. 12. 2023).

Мужнього воїна вважали зниклим безвісти під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новодарівка Гуляйпільського району Запорізької області з грудня 2023 року. Увесь час рідні вірили, що він живий, але ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна.

Поховали Героя на кладовищі селища Коропець.

Щирі співчуття донькам Софії та Соломії, мамі Марії, батьку Михайлу, дружині Марії, рідним та близьким, друзям полеглого захисника.

Вічна пам’ять і слава Герою…

Залишив у смутку сестру і племінника

4 жовтня жителі Великоберезовицької громади віддали останню шану військовослужбовцю, стрільцю піхотного відділення піхотного взводу піхотної роти 4-го окремого стрілецького батальйону, жителю с. Петриків Роману Івановичу ПАШКУ (16. 08. 1978 р. н.), який загинув 28 вересня на Запорізькому напрямку.

Мужній воїн залишив у вічному смутку сестру Оксану та племінника Юрія.

Попрощатися з Романом Пашком прийшли рідні, близькі, друзі, однокласники, бойові побратими, представники влади та духовенства.

Поховали Героя у родинному селі.

Співчуття рідним. Вічна пам’ять герою!..