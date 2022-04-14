Працівники Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення не лише допомагають облаштовуватися тимчасово переміщеним людям у спортивних закладах міста, а й намагаються постійно залучати їх та їхніх дітей до спортивних заходів, які проводять у Тернополі.

Зокрема, 7 квітня з нагоди Міжнародного дня спорту заради розвитку та миру та Дня здоров’я вони провели спортивні руханки для юних тернополян та тимчасового переміщених. Спортивні дійства відбувалися на двох локаціях у фізкультурно-оздоровчому комплексі (для дітей 4-6 років) та ЗОШ №6 (6-11 років). Заходи пройшли весело, динамічно, творчо.

На кілька годин діти забули, що в Україні війна і знову повернулися у щасливе дитинство, занурившись у змагальні ігри та демонструючи своє спортивне вміння.

Організатори спортивної руханки запевняють, що такі дійства у Тернополі вони проводитимуть частіше. І закликають долучати дітей до фізичної активності та тематичних розваг. Адже на таких спортивних подіях діти можуть танцювати, стрибати на батутах, займатись флай-йогою, а також розвиватися й творчо – малювати і робити аплікації.