В Україні нараховують близько 1,2 млн громадян, на яких поширюється закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

В останній пленарний тиждень 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про запровадження Єдиного державного реєстру ветеранів та електронного посвідчення. Диджиталізація має зробити отримання державних послуг швидшим та простішим. Як працюватимуть електроні сервіси для ветеранів війни?

Крок до цифровізації

Ухвалений закон визначає таке поняття, як «електронне посвідчення ветерана», а також дозволяє його використовувати як аналог посвідчення у формі книжечки. Оформити документ можуть ветерани війни, постраждалі учасники Революції гідності, а також родини загиблих захисників. Як зауважують у Міністерстві у справах ветеранів, наразі в Україні нараховують близько 1,2 млн громадян, на яких поширюється закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Сформувати е-посвідчення ветерана можна на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг, а також через його мобільний додаток. Електронне посвідчення ветерана містить відомості про особу, унікальний ідентифікаційний код, а також цифрову фотографію.

В уряді кажуть, що запровадження електронного посвідчення є лише частинкою диджиталізації ветеранських послуг. Головні ж зусилля направлені на розробку і впровадження Єдиного державного реєстру ветеранів. Постанову уряду про створення Єдиного реєстру було затверджено ще у серпні 2019 року. Проте досі законодавство не дозволяло автоматично обмінюватись інформацією між реєстром ветеранів війни та іншими базами даних державних та місцевих органів влади. Після ухвалення закону це стало можливим.

«Український парламент зробив важливий крок до впровадження електронного посвідчення ветерана. В державі нарешті буде налагоджено автоматизований інформаційний обмін між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних, які є у державних органах або органах місцевого самоврядування. Україна стане ще на крок попереду у питаннях цифровізації», – наголошує міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Можливості реєстру

Для запуску реєстру вже розроблено програмне забезпечення та створена необхідна інфраструктура, наступний етап – випробування системи захисту інформації. Уже незабаром сервіс має запрацювати в тестовому режимі.

Після повноцінного запуску Єдиного реєстру, який має відбутись у 2022 році, ветерани зможуть створити свої особисті кабінети. У них можна буде отримати довідкову інформацію щодо належних пільг та оформити їх онлайн.

«Реєстр стане основою для електронного кабінету ветерана, який вже розроблений на сто відсотків. Кожен захисник після авторизації може побачити свої дані та дізнатися все про статуси, пільги та державні гарантії. Скажу як учасник бойових дій, що більшість із нас елементарно не знає про всі належні пільги, тому одним із завдань було зібрати цю інформацію в упорядкованій базі знань ветерана. З нею вже можна ознайомитись за посиланням eveteran.gov.ua», – пояснює заступник міністра у справах ветеранів з питань цифрової трансформації Володимир Левчук.

За словами урядовця, ветерани зможуть бронювати державні послуги онлайн, зокрема, щодо санаторно-курортного лікування або психологічної реабілітації.

Крім того, у 2022 році має запрацювати електрона платформа з розвитку ветеранського бізнесу. Як обіцяють в уряді, вона буде корисна для обміну інформацією, пошуку партнерів і працевлаштування.