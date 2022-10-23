Почнемо з найголовнішого: портвейн та порто – це той самий напій. Перша назва Portwein походить з німецької мови і перекладається як «вино з Порту», головного порту Португалії, адже саме в цій країні з’явився цей напій – портвейн, кріплене вино, що виготовлене за особливою технологією в долині річки Дору.

Історичні факти про портвейн

Біографія назви “порту” починається у далекому XVII столітті, коли англійці посварилися з французами та останні заборонили імпорт вина в Англію. А тому остання почала шукати нових постачальників цього напою і згодом знайшла їх у Потугалії. У 1703 році між цими країнами було узгоджено Метуанську торгову угоду, за якою португальські вина ввозилися до Великобританії з митними пільгами.

Винороби зіткнулися з однією неприємністю – їх вина погано переносили транспортування морем. Але допоміг щасливий випадок: хтось вигадав додати у вино бренді. Воно підвищило міцність та стійкість вина до морських перевезень. Згодом додавання бренді стало основною технологією виробництва портвейну, що зберігалася до ХІХ століття. Після 1820 року було придумано нову технологію: виробники порто стали переривати бродіння сусла. Це дозволило зберегти в ньому залишковий цукор і запобігти втраті якості вина, що перевозиться. Широкого поширення ця технологія набула після 1850-х років.

Як пити портвейн

Щоб оцінити всю глибину смаку портвейну, потрібно знати, як правильно його пити. Попередньо пляшку потрібно охолодити. Варто мати на увазі, що червоний порто охолоджують до 18 градусів, а білий – до 10–12. Перед подачею напій необхідно перелити у графин. Це дозволяє залишити осад у пляшці. Келих прийнято наповнювати лише наполовину. При цьому виробники вин із Дору затвердили правильну форму келиха для порто. Він має витягнуту форму та віддалено нагадує тюльпан.

На відміну від інших спиртних напоїв, порто можна подавати в будь-який час трапези. Його можна пити як аперитив, тобто перед подачею їжі. Портвейн підійде для подачі під час їжі. Також його п’ють як дижестив, тобто після основних страв. Як бачите, портвейн – досить універсальний напій, тому підібрати до нього гастрономічну пару не складе труднощів. Це кріплене вино добре поєднується з м’ясом, морською рибою, фруктами, ягодами, шоколадом.