Представник тернопільського «Інваспорту» Тарас Радь – золотий і срібний призер Кубку світу з зимових видів спорту у Швеції.

З 24 січня до 2 лютого 2022 р. у шведському місті Естерсунд триває Кубок світу з зимових видів спорту. В складі Національної паралімпійської збірної команди України з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушеннями зору виступає тернополянин, майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону, вихованець ДЮСШІ «Інваспорт», студент факультету фізичного виховання ТНПУ ім. В. Гнатюка Тарас Радь. Наразі у здобутку нашого земляка вже дві медалі.

Так, у класі LW 10-12 (сидячі) у лижних перегонах (спринт) Тарас Радь виборов золоту нагороду, а у біатлоні (спринт) завоював «срібло».

Тренер спортсмена – заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України Віктор Федорчак.

Завершиться турнір 1 лютого біатлоном.

Кубок світу в Швеції же буде останнім стартом перед участю спортсменів у ХІІІ – Зимових Паралімпійських іграх у Пекіні.