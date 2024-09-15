Понад 127 000 гривень втратила жителька Товстенської громади

Співробітники Заліщицького відділення поліції розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства вчиненого щодо жительки Товстенської громади. Аферист пообіцяв потерпілій пригнати автомобіль з-за кордону, і як наслідок – збагатився на чималі гроші.

Жінка в одній із соціальних мереж знайшла оголошення, де пропонували іномарку за привабливою ціною. Зателефонувавши, з продавцем обумовили купівлю-продаж. Аферист попросив передоплату, мовляв, за доставку та інші послуги. Заявниця здійснила декілька транзакцій на вказані банківські рахунки. Торговець так і не відправив транспортний засіб, кошти теж не повернув й, взагалі, перестав виходити на зв’язок.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття кримінального правопорушення.

Співробітники поліції закликають перевіряти пропозиції з низькою ціною і за жодних обставин не перераховувати гроші наперед. Оплачуйте товар лише після його отримання. Не довіряйте випадковим людям та сумнівним оголошенням у соціальних мережах, радять у відділі комунікації ГУ НП в області.