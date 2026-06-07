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У Тернополі після важкої хвороби померла учениця 6-го класу школи №14 Єва Михалевич

Світла та життєрадісна дитина

07.06.2026

Яровий Роман

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Новини, Суспільство

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рнопільська громада зазнала болісної втрати. Після важкої хвороби передчасно пішла з життя учениця 6-А класу Тернопільської загальноосвітньої школи №14 імені Богдана Лепкого Єва Михалевич.

Сумну звістку повідомили на офіційній сторінці навчального закладу.

Вчителі, однокласники та друзі згадують Єву як добру, щиру та енергійну дівчинку, яка дарувала оточуючим усмішку та позитивні емоції.

У школі зазначають, що її смерть стала великим потрясінням для всієї шкільної родини.

«Сьогодні для 6-А страшний день. Після важкої хвороби пішла з життя наша Єва Михалевич. Життєрадісна, енергійна, грайлива й непосидюча. Дівчинка, яку всі ми дуже любили. Спочивай з миром, наша пташечко. Нехай тобі буде легко в Господній оселі, там, де немає ні болю, ні сліз», – йдеться у повідомленні школи.

Співчуття рідним та близьким

Колектив навчального закладу висловив щирі співчуття батькам, рідним та всім, хто знав і любив Єву.

У школі просять небайдужих тернополян згадати дівчинку у своїх молитвах та підтримати її родину в цей надзвичайно важкий період.

Світла пам’ять про Єву Михалевич назавжди залишиться у серцях однокласників, педагогів та всіх, хто мав щастя її знати.

🕯️ Вічна пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким.

Джерело: Тетяна Лебедева

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