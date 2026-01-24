Померла багаторічна вчителька Збаразького ліцею №1 Марія Малюта

Освітянська спільнота Збаража зазнала болісної втрати. Померла Марія Іванівна Малюта — багаторічна вчителька української мови та літератури Збаразького ліцею №1.

Про смерть педагогині повідомили у колективі навчального закладу. У ліцеї зазначають, що ця звістка стала важкою для вчителів, учнів і всіх, хто знав Марію Іванівну.

Марія Малюта присвятила педагогічній діяльності близько сорока років життя. Вона навчала школярів української мови та літератури, відкривала для них творчість Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Максима Рильського та інших класиків українського слова, виховуючи любов до рідної мови й культури.

За роки роботи педагогиня виховала не одне покоління учнів. Для багатьох із них вона була не лише вчителькою, а й класним керівником, наставницею та людиною, до якої зверталися за порадою й підтримкою.

За багаторічну сумлінну працю Марія Іванівна була відзначена знаком «Відмінник освіти України», мала звання «вчитель-методист» і спеціаліста вищої категорії. У ліцеї наголошують, що вона користувалася щирою повагою серед колег, учнів і жителів Збаража.

Колеги згадують Марію Малюту як добру наставницю, доброзичливу людину та справжнього професіонала своєї справи. Педагогічний колектив висловив щирі співчуття родині померлої та зазначив, що світла пам’ять про неї назавжди залишиться серед тих, хто мав честь працювати й навчатися поруч.