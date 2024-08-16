Помер сержант з Тернопільщини Зіновій Крутій

Захисник з Тернопільщини Зіновій Крутій помер у місті Дніпро. Він проходив військову службу по мобілізації із початку повномасштабного вторгнення. Йому було 52 роки.

Про це повідомили в Копичинецькій міській раді.

“Із сумом повідомляємо про смерть сержанта Крутія Зіновія Петровича 01.05.1972 року народження, жителя села Оришківці,” — йдеться у повідомленні.

Зіновій Петрович помер 03.08.2024 в м. Дніпро. Він проходив військову службу по мобілізації із початку повномасштабного вторгнення.

“Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця Зіновія Петровича. Він назавжди залишиться у пам’яті родини, колег, бойових побратимів, усіх, хто знав його”, — йдеться у тексті співчуття.

Про зустріч тіла та чин похорону буде повідомлено додатково.