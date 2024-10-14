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Помер професор Тернопільського педуніверситету

14.10.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини, Освіта

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У вічність відійшов професор ТНПУ імені Володимира Гнатюка Володимир Чопик. 

На 83-му році життя відійшов у вічність кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики та методики її навчання Чопик Володимир Юрійович.

З 1974 року Володимир Юрійович працював на посаді завідувача лабораторіями кафедри фізики Тернопільського педагогічного інституту, з 1980 року – на посаді старшого викладача кафедри, з 1992 по 2009 рік – на посаді доцента кафедри фізики та методики її викладання.

З 1995 по 2003 рік працював заступником декана фізико-математичного факультету.

“Не стало людини, але залишиться світла пам’ять про колегу, наставника, вчителя. Залишилися його праці, ідеї, учні, а також — великий життєвий приклад для нас. Професорсько-викладацький склад та студентська спільнота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка висловлює щирі співчуття родині покійного. Світла і вічна пам’ять!” – написали в університеті.

 

Теги: помер професор, Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка

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