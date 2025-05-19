Помер начальник центру зайнятості на Тернопільщині

Перестало битися серце начальника Зборівського відділу Тернопільського обласного центру зайнятості Ігоря Олексійовича Лужняка.

Про це повідомили в обласному центрі зайнятості.

“Це непоправна втрата для всієї служби зайнятості. Ігор Олексійович був щирою, доброю та відданою своїй справі людиною. Його професіоналізм, людяність і мудрість назавжди залишаться у нашій пам’яті.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким, поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи.

Світлий, добрий спомин про Ігоря Олексійовича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав, хто жив і працював поруч із ним!

Світла пам’ять і вічний спокій”, – ідеться у повідомленні ОЦЗ.