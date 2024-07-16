Помер молодий викладач університету в Тернополі

Відійшов у вічність Іван Романович Кіт, викладач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління факультету комп’ютерних інформаційних технологій ЗУНУ.

Іван Кіт народився 10 травня 1998 року у селі Торгановичі Старосамбірського району Львівської області. У 2017 році з відзнакою закінчив Самбірський технікум економіки та інформатики, продовжив навчання у Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю «Комп’ютерні науки».

У 2020 році отримав диплом магістра із відзнакою. З 2021 року навчався в аспірантурі Західноукраїнського національного університету. Дотепер працював викладачем кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління факультету комп’ютерних інформаційних технологій ЗУНУ.

Як повідомляють в університеті, чоловік був справжнім фахівцем у сфері інформаційних технологій, активно займався науковою діяльністю, брав участь у конференціях всеукраїнського та міжнародного рівнів, провадив профорієнтаційну діяльність. Був щирим, товариським, комунікабельним, його любили та поважали студенти й колеги.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Івана. Поділяємо гіркоту непоправної втрати усіх, хто знав, любив і поважав Івана. Разом із рідними та близькими переживаємо горе. Світла пам’ять!”, – ідеться у дописі на сторінці вишу.