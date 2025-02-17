Помер громадський діяч і депутат з Тернопільщини

Перестало битися серце члена виконавчого комітету та депутата багатьох скликань Заліщицької районної ради Ярослава Станіславoвича Вацика.

Про важку втрату повідомили у Заліщицькій міській раді.

“Чудова людина, відданий своїй справі фахівець. Його професіоналізм, чесність, принциповість і небайдужість до життя громади назавжди залишаться у пам’яті тих, хто мав честь працювати та спілкуватися з ним. Він щиро вболівав за розвиток нашої громади, приймав важливі рішення, відстоював інтереси людей і завжди був готовий допомогти, – зазначають у міській раді. – Несподівана смерть Ярослава Станіславовича – велика втрата для всієї громади”.

Заліщицька міська рада висловлює співчуття рідним і друзям померлого. Світла пам’ять…