Поліція чекає повернення чиновника-втікача з Чорткова, або перекваліфікує справу

У Чорткові неабиякого розголосу набрав скандал, після втечі з делегації за кордоном працівника міськради Олександра Шликова. Як повідомив міський голова Володимир Шматько – він поїхав до родини у Польщу і зник.

У своєму відеозверненні до громади, мер говорить про те, що в якийсь момент делегація розійшлися хто куди, пише Місто

Один депутат поїхав по гуманітарну допомогу, інший склав мандат але спочатку був з ними, а потім поїхав, а Шликов взагалі втік. Відтак, стає очевидним той факт, що делегація їхала окремо, в різний час і з невідомо яких місць та який саме проміжок часу вони були дійсно в робочій поїздці, а скільки з цих днів провели окремо один від одного. Після такого кричущого інциденту міський голова навіть не повідомив правоохоронців, які дізнались про кримінальне порушення з соціальних мереж, а отже приховував факт втрати контролю за делегацією, а також ймовірно посприяв колезі у втечі за кордон. Система Шлях, якою скористались чиновники для виїзду за кордон передбачає суворий контроль і кожен волонтер, що планує перетнути кордон пише заяву на голову ОВА з чітко вказаними даними. Туди входить інформація про склад делегації, спільна дата повернення делегації, сума необхідних на поїздку витрат що фінансуються з бюджету. Відтак, усі члени делегації зобов’язані були повернутись разом.

Втім, місцева поліція вважає, що втікач ще має шанс повернутись в Україну, а відповідальний за делегацію міський голова може бути підозрюваним у змові з використанням службового становища, лише за місяць, коли точно буде відомо що чиновник-втікач не повернеться. Після розголосу, слідчі розпочали розслідування за статтею 332 ККУ ч.1 – незаконний перетин кордону, і згодом стаття може бути перекваліфікована. Згідно з чинним Законодавством є така річ як термін на повернення. Термін повернення в країну 45 діб. Наразі пройшло 10 днів. Може він повернеться на 44 добу і тоді буде закриватись провадження. Все буде залежати як будуть розвиватись події дальше – прокоментував речник ГУНП у Тернопільській області Сергій Крета.

Втім, цілком очевидно цією справою зацікавляться і прокуратура, адже у виїзді з неправдивими або нечіткими даними, очевидний новий “Шлях” обходити Постанову Кабінету Міністрів яка чітко регулює і терміни відряджень і їх фінансування і відповідальну за них особу. В нашому випадку, відповідальним за прогулянки Європою був міський голова Володимир Шматько. Нині він намагається уникнути відповідальності за вірогідне сприяння у втечі за кордон кільком працівникам міської ради. Один з яких відмовився повертатись навіть попри тиск суспільства. Говорячи у відео, що не має до цього жодного стосунку, хоча кримінальний кодекс говорить протилежне.

Дії вчинені за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища – караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.

Варто зазначити, Володимир Шматько побоюючись кримінальної відповідальності записав емоційне звернення про те, що йому завдають душевного болю коментарі й прив’язки його до членів делегації. Ніби то, такі дописи дискридитують роботу на благо громади. Також, очевидно намагається присоромити тих, хто не готовий приховувати цю інформацію і розповідає про дії міської влади.