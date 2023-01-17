Поліцейських з Тернопільської області підозрюють у протиправних діях

Відразу три вражаючі викриття у межах Тернопільської області стосовно працівників поліції викликали, м’яко кажучи, обурення в людей.

На фоні кривавої війни, коли щодня наші воїни віддають життя за Україну, деякі носії поліцейської форми та погонів живуть за старими стереотипами – здерти, нажитися і при тому не наробитися. Про ці факти повідомили у пресслужбах ДБР та обласної прокуратури.

Вимагав гроші навіть у пенсіонерів

ДБР спільно з ДВБ Нацполіції викрило на хабарництві та затримало керівника правоохоронного органу райцентру на Тернопільщині, який вимагав гроші навіть у пенсіонерів.

Боротьба з корупцією, яка в умовах війни може прирівнюватись до зради, не припиняється у Державному бюро розслідувань ні на хвилину.

ДБР продовжує системно викривати тих, хто навіть під час війни, прикриваючись посадами, створює злочинні схеми та наживається на своїх земляках.

Працівники ДБР у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції затримали керівника правоохоронного органу одного з районних центрів Тернопільської області, який системно брав данину з місцевих жителів.

Прикладом такої діяльності правоохоронця є вимагання грошей з пенсіонера, який займається збутом деревини. Не дивлячись на те, що чоловік офіційно купував деревину у лісгоспів, а потім перепродавав її, правоохоронець вирішив, що той має «поділитися» з ним і без того невисокими прибутками.

Він запропонував пенсіонеру щомісячну «абонплату» за так звану «опіку», а якщо той відмовиться від «співпраці» – пообіцяв заблокувати його діяльність.

ДБР затримало фігуранта під час отримання 10 тисяч гривень, які той визначив платою за чотири місяці. Передача грошей відбулася в машині пенсіонера. Під час затримання правоохоронець намагався позбутися грошей, викинувши їх на тротуар.

Тривають першочергові слідчі дії, встановлюється причетність правоохоронця до організації інших злочинних схем. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура, повідомили у пресслужбі ДБР.

Із поширеного ДБР відео люди впізнали краєвиди Бережан, тож зробили висновок про те, що йдеться про тамтешнього керівника поліції.

Поліціянти, сповідуючи приватний інтерес, затримували і били людей

Безпідставно затримали двох осіб, погрожували зброєю, застосовували насильство та утримували у приміщенні Управління стратегічних розслідувань – підозрюють двох правоохоронців.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру начальнику відділу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України та його підлеглому у завідомо незаконному затриманні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, перевищенні службових повноважень, незаконному проникненні до іншого володіння особи та проведенні у ньому обшуку (ч. 2 ст. 162 КК, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 371 КК України).

За даними слідства, працівники УСР у травні 2022 року на території приватного підприємства у передмісті Тернополя, діючи в приватних інтересах знайомого, без будь-яких законних на те підстав, погрожуючи зброєю та наносячи тілесні ушкодження, здійснили затримання двох осіб.

Надалі потерпілих незаконно доставили у приміщення УСР в Тернопільській області та тримали там близько години без складання процесуальних документів.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад.

До речі, один з підозрюваних вже є фігурантом в інших кримінальних провадженнях за фактами катування та організації нарколабораторії.

Досудове розслідування здійснюється групою слідчих ТУ ДБР, розташованого у Львові, за оперативного супроводу Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Правоохоронець розслідував діяльність нарколабораторії, яку сам організував

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру співробітнику Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України в організації ним місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, а також наданні приміщення з цією метою, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 317 КК України).

За матеріалами слідства, наприкінці 2021 року правоохоронець нібито документував діяльність злочинної групи, яка виготовляла небезпечні психотропні речовини PVP та амфетамін. Але насправді, працівник поліції разом зі спільником організував незаконний бізнес, залучивши до нього чотирьох осіб. Він підшукав приміщення для лабораторії – гараж в кооперативі в одному з районів Тернополя та орендував його для зберігання власного авто. Гараж обладнали спеціальним інвентарем та лабораторним посудом для виготовлення психотропних речовин. Виробництво там психотропів тривало з грудня 2021 по серпень 2022 року.

На цей час правоохоронця відсторонили від займаної посади.

На розгляд суду скеровано клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування, що здійснюється групою слідчих ТУ ДБР, розташованого у Львові, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Як писав Ніцше, коли ти вдивляєшся в темряву, темрява вдивляється у тебе. Горе-поліціянта й засмоктало чорнотою, хоча, напевно, він вважав, що просто заробляє гроші…