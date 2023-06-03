Поліцейські закликають тернополян не ігнорувати тривоги

За словами правоохоронців, зараз найбільший ризик несуть уламки ракет або дронів, які можуть впасти у будь-якому місці.

“У нас, на жаль, спостерігається тенденція частого нехтування сигналами сирен. Та цього робити не варто, адже ворог підступний і небезпека існує завжди, – повідомили у Головному управлінні Національної поліції Тернопільщини. – Коли лунає сигнал повітряної тривоги, ігнорувати його не слід, адже точно йдеться про небезпеку. Необхідно одразу перейти до укриття. Не можна продовжувати гуляти у парку або перебувати з дитиною на майданчику”.

Правоохоронці не рекомендують під час тривоги залишатися у будинку на верхніх поверхах – потрібно якнайшвидше піти в укриття і перебувати там до сигналу відбою.

Якщо можливості сховатися немає, фахівці радять хоча б перейти до більш безпечного місця у квартирі та відійти якомога далі від вікон.