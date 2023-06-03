03.06.2023 16:19

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Поліцейські закликають тернополян не ігнорувати тривоги

03.06.2023

Іванна Коваленко

7

Новини, Суспільство, Війна з рф

Поширити:

Не нехтувати сигналами повітряної тривоги закликають поліцейські мешканців Тернопілля.

За словами правоохоронців, зараз найбільший ризик несуть уламки ракет або дронів, які можуть впасти у будь-якому місці.

“У нас, на жаль, спостерігається тенденція частого нехтування сигналами сирен. Та цього робити не варто, адже ворог підступний і небезпека існує завжди, – повідомили у Головному управлінні Національної поліції Тернопільщини.  Коли лунає сигнал повітряної тривоги, ігнорувати його не слід, адже точно йдеться про небезпеку. Необхідно одразу перейти до укриття. Не можна продовжувати гуляти у парку або перебувати з дитиною на майданчику”.

Правоохоронці не рекомендують під час тривоги залишатися у будинку на верхніх поверхах – потрібно якнайшвидше піти в укриття і перебувати там до сигналу відбою.

Якщо можливості сховатися немає, фахівці радять хоча б перейти до більш безпечного місця у квартирі та відійти якомога далі від вікон.

Джерело: Тернополянни

Теги: ракетний удар, повітряна тривога

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах