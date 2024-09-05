Поліцейські Тернопільщини у серпні виявили понад 250 нетверезих водіїв

Найбільш поширеними порушеннями на дорогах є: перевищення швидкості, керування транспортними засобами без документів або у стані сп’яніння, нехтування правилами паркування та порушення правил дорожнього руху пішоходами і велосипедистами.

У серпні на Тернопільщині трапилося 263 дорожньо-транспортних пригоди, з яких 74 — з потерпілими. Зафіксовано 15 аварій, вчинених нетверезими водіями, в результаті яких постраждало 4 осіб.

Основні причини ДТП: порушення правил маневрування (94 ДТП), перевищення безпечної швидкості (52 аварії), недотримання дистанції (47 ДТП).

Минулого місяця правоохоронці склали 245 адміністративних протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами у нетверезому стані (стаття 130 КУпАП).

У поліції нагадують про відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп’яніння:

– перше порушення: штраф 17 000 гривень і позбавлення права керування на 1 рік;

– друге порушення: штраф 34 000 гривень і позбавлення права керування на 3 роки;

– третє порушення протягом року: штраф 51 000 гривень і позбавлення права керування на 10 років.

Джерело: ГУНП у Тернопільській області