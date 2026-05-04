Погрожував пістолетом під час конфлікту

У Тернополі в мікрорайоні Кутківці стався конфлікт із погрозами зброєю. Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Інцидент трапився у неділю, 3 травня, близько 19:00. До правоохоронців надійшло повідомлення про чоловіка, який погрожує іншому предметом, схожим на пістолет.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу чоловіка, а також з’ясували, що предмет, яким він погрожував, є пневматичним пістолетом.

За попередніми даними, між чоловіками виник конфлікт, під час якого фігурант дістав зброю та почав погрожувати опоненту.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.