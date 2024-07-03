Погодинні відключення електрики у Тернопільській області: графік на 4 липня

4 липня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово з 00:00 до 24:00 години.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

З 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги – повідомляють енергетики.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-02:00 1 черга

➡️ 00:00-01:00 3 черга

➡️ 00:00-03:00 6 черга

➡️ 01:00-05:00 4 черга

➡️ 02:00-06:00 2 черга

➡️ 03:00-07:00 5 черга

➡️ 05:00-08:00 3 черга

➡️ 06:00-09:00 1 черга

➡️ 08:00-11:00 6 черга

➡️ 09:00-12:00 4 черга

➡️ 11:00-14:00 2 черга

➡️ 12:00-16:00 5 черга

➡️ 13:00-17:00 3 черга

➡️ 14:00-17:00 1 черга

➡️ 16:00-19:00 6 черга

➡️ 17:00-21:00 2 черга

➡️ 17:00-20:00 4 черга

➡️ 19:00-22:00 5 черга

➡️ 20:00-23:00 3 черга

➡️ 21:00-24:00 1 черга

➡️ 22:00-24:00 6 черга