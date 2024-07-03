Погодинні відключення електрики у Тернопільській області: графік на 4 липня

4 липня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово з 00:00 до 24:00 години.
Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.
З 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги – повідомляють енергетики.
Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.