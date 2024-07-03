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Погодинні відключення електрики у Тернопільській області: графік на 4 липня

03.07.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Оперативно

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4 липня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово з 00:00 до 24:00 години.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

 З 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги – повідомляють енергетики.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-02:00  1 черга
➡️ 00:00-01:00  3 черга
➡️ 00:00-03:00  6 черга
➡️ 01:00-05:00  4 черга
➡️ 02:00-06:00  2 черга
➡️ 03:00-07:00  5 черга
➡️ 05:00-08:00  3 черга
➡️ 06:00-09:00  1 черга
➡️ 08:00-11:00  6 черга
➡️ 09:00-12:00  4 черга
➡️ 11:00-14:00  2 черга
➡️ 12:00-16:00  5 черга
➡️ 13:00-17:00  3 черга
➡️ 14:00-17:00  1 черга
➡️ 16:00-19:00  6 черга
➡️ 17:00-21:00  2 черга
➡️ 17:00-20:00  4 черга
➡️ 19:00-22:00  5 черга
➡️ 20:00-23:00  3 черга
➡️ 21:00-24:00  1 черга
➡️ 22:00-24:00  6 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Теги: Тернопільська область, актуально, графік вимкнення електроенергії, вимкнення світла, ВАТ "Тернопільобленерго"

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