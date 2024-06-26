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Погодинні відключення електрики у Тернопільській області: графік на 27 червня

26.06.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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27 червня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово з 00:00 до 24:00 години.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“З 17:00 до 23:00 години обсяг обмежень буде більшим. Причина – наслідки 7 масованих атак росіян по енергооб’єктах, – йдеться у повідомленні.

Відповідно до нового розпорядження НЕК “Укренерго” додатково потрібно ввести вимкнення додаткових черг. Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-01:00  1 черга

00:00-02:00  3 черга

01:00-03:00  4 черга

02:00-05:00  6 черга

03:00-06:00  2 черга

05:00-08:00  1 черга

06:00-09:00  5 черга

08:00-10:00  4 черга

09:00-12:00  3 черга

10:00-13:00  2 черга

12:00-15:00  1 черга

13:00-16:00  6 черга

15:00-18:00  5 черга

16:00-19:00  4 черга

17:00-20:00  3 черга

18:00-21:00  2 черга

19:00-22:00  1 черга

20:00-23:00  6 черга

21:00-24:00  5 черга

22:00-24:00  4 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Енергетики нагадують, що електроенергію потрібно економно використовувати, особливо в години ранкового та вечірнього максимумів.

 

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Теги: ВАТ "Тернопільобленерго", Тернопільська область, актуально, графік вимкнення електроенергії, вимкнення світла

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