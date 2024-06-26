Погодинні відключення електрики у Тернопільській області: графік на 27 червня

27 червня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово з 00:00 до 24:00 години.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“З 17:00 до 23:00 години обсяг обмежень буде більшим. Причина – наслідки 7 масованих атак росіян по енергооб’єктах, – йдеться у повідомленні.

Відповідно до нового розпорядження НЕК “Укренерго” додатково потрібно ввести вимкнення додаткових черг. Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-01:00 1 черга

00:00-02:00 3 черга

01:00-03:00 4 черга

02:00-05:00 6 черга

03:00-06:00 2 черга

05:00-08:00 1 черга

06:00-09:00 5 черга

08:00-10:00 4 черга

09:00-12:00 3 черга

10:00-13:00 2 черга

12:00-15:00 1 черга

13:00-16:00 6 черга

15:00-18:00 5 черга

16:00-19:00 4 черга

17:00-20:00 3 черга

18:00-21:00 2 черга

19:00-22:00 1 черга

20:00-23:00 6 черга

21:00-24:00 5 черга

22:00-24:00 4 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Енергетики нагадують, що електроенергію потрібно економно використовувати, особливо в години ранкового та вечірнього максимумів.