Погодинні відключення електрики у Тернопільській області 2 липня: вимикатимуть відразу по трьох чергах

2 липня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень з 00:00 до 24:00 години.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго”, через значний дефіцит в енергосистемі, вимкнення електроенергії буде відбуватись відразу по трьох чергах., – йдеться у повідомленні.

Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-01:00 2 черга

00:00-03:00 3 черга

00:00-02:00 5 черга

01:00-05:00 1 черга

02:00-06:00 4 черга

03:00-07:00 6 черга

05:00-09:00 2 черга

06:00-10:00 5 черга

07:00-11:00 3 черга

09:00-13:00 1 черга

10:00-14:00 4 черга

11:00-15:00 6 черга

13:00-16:00 2 черга

14:00-17:00 5 черга

15:00-18:00 3 черга

16:00-19:00 1 черга

17:00-20:00 4 черга

18:00-21:00 6 черга

19:00-22:00 2 черга

20:00-23:00 5 черга

21:00-24:00 3 черга

22:00-24:00 1 черга

23:00-24:00 4 черга