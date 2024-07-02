Погодинні відключення електрики у Тернопільській області 2 липня: вимикатимуть відразу по трьох чергах

2 липня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень з 00:00 до 24:00 години.
Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.
“Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго”, через значний дефіцит в енергосистемі, вимкнення електроенергії буде відбуватись відразу по трьох чергах., – йдеться у повідомленні.
Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
00:00-01:00 2 черга
00:00-03:00 3 черга
00:00-02:00 5 черга
01:00-05:00 1 черга
02:00-06:00 4 черга
03:00-07:00 6 черга
05:00-09:00 2 черга
06:00-10:00 5 черга
07:00-11:00 3 черга
09:00-13:00 1 черга
10:00-14:00 4 черга
11:00-15:00 6 черга
13:00-16:00 2 черга
14:00-17:00 5 черга
15:00-18:00 3 черга
16:00-19:00 1 черга
17:00-20:00 4 черга
18:00-21:00 6 черга
19:00-22:00 2 черга
20:00-23:00 5 черга
21:00-24:00 3 черга
22:00-24:00 1 черга
23:00-24:00 4 черга