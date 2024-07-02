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Погодинні відключення електрики у Тернопільській області 2 липня: вимикатимуть відразу по трьох чергах

02.07.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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2 липня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень з 00:00 до 24:00 години.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго”, через значний дефіцит в енергосистемі, вимкнення електроенергії буде відбуватись відразу по трьох чергах., – йдеться у повідомленні.

Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-01:00  2 черга
00:00-03:00  3 черга
00:00-02:00  5 черга
01:00-05:00  1 черга
02:00-06:00  4 черга
03:00-07:00  6 черга
05:00-09:00  2 черга
06:00-10:00  5 черга
07:00-11:00  3 черга
09:00-13:00  1 черга
10:00-14:00  4 черга
11:00-15:00  6 черга
13:00-16:00  2 черга
14:00-17:00  5 черга
15:00-18:00  3 черга
16:00-19:00  1 черга
17:00-20:00  4 черга
18:00-21:00  6 черга
19:00-22:00  2 черга
20:00-23:00 5 черга
21:00-24:00 3 черга
22:00-24:00 1 черга
23:00-24:00 4 черга

Теги: вимкнення світла, ВАТ "Тернопільобленерго", Тернопільська область, актуально, графік вимкнення електроенергії

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