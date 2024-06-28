Під такою назвою у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки діє книжкова виставка, присвячена ювілею відомого в Україні й за її межами мистця, який творить у галузі станкового живопису та графіки – книжкова ілюстрація, плакат, рисунок, екслібрис, карикатура.

У доробку художника: серія сатиричних малюнків «Без назви» (1979–1985), «Памʼять» (1990), «Тернопільський замок» (1995), «Тернопіль. Церква Різдва Христового в Тернополі» (1998), «Скіфія» (2006); серії «Легенди Тернопільщини» (1992–1995), «Скіфія» (1995–1999), «Костьоли Польщі» (1995–2000), «Світовид» (2004), «Сонце степу – 6» (2016), «По той бік» (2017).

У 2008 р. вийшов альбом шаржів «Обличчя Тернополя», а у 2016 р. – «Іван Марчук у шаржах Миколи Дмітруха».

Художник автор ілюстрації до книжок Б. Бастюка, Б. Мельничука. Його карикатурами проілюстровано твори українських письменників у часописі «Дзвін».

Роботи мистця зберігаються в музеях, артгалереях і приватних колекціях України та за кордоном.

Заслужений художник України Микола Дмітрух – володар багатьох премій та нагород. У 2020 р. він – лауреат премії ім. М. Бойчука.

У доробку художника є й літературні надбання: «Народні приповідки, поговірки, примовки Холмщини» (2011), «Обша та обшани» (2020).

Також на виставці представлені видання, які висвітлюють життєвий і творчий шлях мистця, серед них – твори М. Дмітруха «Обличчя Тернополя у шаржах», «Іван Марчук у шаржах Миколи Дмітруха», «Exlibris Миколи Дмітруха» тощо.

Окрім книжок репрезентовано публікації в періодичних часописах «Золота Пектораль», «Літера», «Літературний Тернопіль», довідкових виданнях «Енциклопедія сучасної України», бібліографічних покажчиках «Мистці Тернопільщини», «Література до знаменних і памʼятних дат Тернопільщини на 2024 рік», «Література про Тернопільську область».

Віра МИСЬКІВ,

провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ