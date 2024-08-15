Податківця-колаборанта засудили до 10 років позбавлення волі

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Дмитра К. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 5 березня 2024 року.

Як встановлено судом, у квітні 2022 року громадянин України 45-річний Дмитро К. вступив у злочинну змову з окупаційними військами російської федерації та представниками т. зв. ЛНР і добровільно погодився очолити Старобільську об’єднану державну податкову інспекцію ЛНР, створену на тимчасово окупованій території України у м. Старобільськ Луганської області.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду Дмитра К. визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора) та призначено 10 років позбавлення волі з позбавленням права 15 років обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності, з конфіскацією всього належного йому майна.

Не погодившись із рішенням суду, захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу та просив вирок скасувати і повністю виправдати Дмитра К., оскільки вважав недоведеним, що його підзахисний добровільно очолив податкову інспекцію м. Старобільськ ЛНР.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду, детально перевіривши та проаналізувавши матеріали кримінального провадження в межах поданої апеляційної скарги, прийшла до висновку, що суд першої інстанції виніс законне та обґрунтоване рішення і підстав для його скасування немає.

Факт добровільної співпраці Дмитра К. із окупаційною владою рф повністю доведено доказами, зібраними в ході досудового розслідування і дослідженими судом першої інстанції. Так, місцевий суд правильно взяв до уваги показання свідків. Крім того, у мережі Інтернет на каналі «Вести 24» розміщено інтерв’ю, в якому Дмитро К. як начальник «Старобельськой ОГНИ ГКНС ЛНР» розповідав про роботу податкової інспекції. При цьому він вказав, що на обліку в інспекції перебувало 254 суб’єкти господарської діяльності. Також у соціальній мережі «Вконтакте» на сторінці телеканалу «Луганськ 24» виявлено відео від 17 травня 2022 року про семінар для підприємців, що відбувся в Старобільську, на якому був цей податківець. Проаналізувавши ці докази, колегія суддів вказала на невимушеність поведінки обвинуваченого та відсутність будь-якого примусу щодо нього, відтак і цілковиту добровільність його дій, що повністю спростовувало твердження апелянта про недоведеність у суді, що Дмитро К. добровільно очолив податкову інспекції м. Старобільськ ЛНР.

Погодилась колегія суддів і з призначеним обвинуваченому покаранням.

У пресслужбі Тернопільського апеляційного суду повідомили, що, хоча Дмитро К. у судове засідання не з’явився, але він був належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду справи шляхом розміщення оголошень про виклик на офіційному веб-сайті Судової влади України та у виданні «Урядовий кур’єр». Тому відсутність обвинуваченого не перешкодила апеляційному розгляду справи.