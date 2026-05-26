Почаївська громада зустріла полеглого захисника Дмитра Козака

Біля Меморіалу борцям за волю та незалежність України у Почаєві зібралися рідні, близькі, друзі, побратими та небайдужі мешканці громади, аби провести Героя в останню дорогу та віддати йому шану.

Люди навколішки та з державними прапорами зустрічали захисника, який поклав життя за свободу та незалежність України.

У громаді наголосили, що ім’я Дмитра Козака назавжди залишиться у пам’яті земляків.

«Козак Дмитро Ігорович назавжди залишиться у пам’яті громади мужнім воїном, вірним сином України та справжнім патріотом. Схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щирі співчуття родині й близьким полеглого захисника», — йдеться у повідомленні громади.

Почаївщина знову втратила свого захисника, а разом із родиною Героя у жалобі схиляється вся громада.

🕯️ Вічна пам’ять і слава Герою України.