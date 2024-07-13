Поблизу Тернополя освятили новий храм

30 червня архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк у співслужінні єпископів-помічників Теодора Мартинюка та Володимира Фірмана освятили новий храм на честь блаженного священномученика УГКЦ, капелана УГА, «пароха Майданека» праведника України, покровителя душпастирів УГКЦ отця Омеляна Ковча (цього року 20 серпня випониться 140 років від дня його народження) у с. Підгородне поблизу Тернополя. На урочисту подію зібралася велика кількість місцевих мешканців та священнослужителів, щоб спільно просити Божої благодаті для святині, молитися за Україну та українське військо.

Духовне слово виголосив кир Теодор Мартинюк.

Уряд настоятеля храму виконуватиме о. Тарас Зрайчик, священник-капелан, який регулярно відвідує військових у зоні бойових дій.

Владика Василій Семенюк високо оцінив працю парафіян і добродіїв на благо нової святині, найбільш активних відзначив подячними грамотами. Відтак, митрополит Василій вручив о. Тарасу Зрайчику високу церковну нагороду – золотий хрест з прикрасами, дякуючи за самопосвяту, з якою він здійснює душпастирське служіння для вірних та військових підрозділів ЗСУ.

У Святій Літургії взяли участь декан Тернопільський о. Віталій Козак, ректор Тернопільської семінарії о. Іван Римар, о. Роман Дутчак, о. Петро Порохонько, о. Євген Кобильник, о. Василь Чамарник, о. Роман Кузьменко, о. Михайло Живчак, о. Іван Чайківський, о. Іван Яцик, о. Олег Ворона.