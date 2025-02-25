Після морозів Тернопільщину накриють дощі і мокрий сніг: коли чекати різкої зміни погоди

До кінця лютого на Тернoпільщині утримається морозна та суха погода. Однак вже в перші дні березня очікуються опади у вигляді снігу та дощу, а температурний фон суттєво підвищиться.

“Погоду в більшості днів тижня визначатиме поле підвищеного тиску. Опадів не очікується, лише у п’ятницю і на вихідні дощ та мокрий сніг. Нічна температура повітря знижуватиметься до 6° морозу, денна буде в плюсових значеннях”, – повідомили в обласному гідрометцентрі.

Завтра, 26 лютого, переважатиме хмарна погода без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 3 – 8 м/с. Температура по області вночі 2 – 7° морозу, вдень 5 – 10° тепла; по м. Тернополю вночі 4 – 6° морозу, вдень 7 – 9° тепла.

У четвер, 27 лютого, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 0 – 5° морозу, вдень 4 – 9° тепла.

28 лютого буде хмарно, вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1 – 6° тепла.