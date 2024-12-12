Піхотинець з Кременеччини змусив здатися в полон російського окупанта

Військовий з Лопушненської територіальної громади, що на Тернопільщині, Віталій Роза, житель селища Старий Олексинець, самотужки захопив противника, і дізнався цінну інфомацію у російського солдата про розташування їхніх сил.

“2 грудня, близько 07.30 ранку рядовий Віталій Роза займався доставкою БК, забезпечення на позиції. На стежці між позиціями, він почув якийсь підозрілий звук та зупинившись, зайняв бойове положення. Незабаром він першим побачив ворожого піхотинця. Рядовий Роза зробив декілька пострілів та під загрозою смерті, змусив противника здатися в полон. По рації викликав допомогу. Ворогу скрутили руки та зав’язали очі, так, щоб він не зміг побачити позиції ЗСУ та доставили у розташування мохопіхотного батальйону, де його допитали”, – йдеться у повідомленні 24 омбр.

Відтак, російський солдат розповів про плани свого підрозділу та кількість осіб, які зайшли на позиції ЗСУ.

Джерело: “Тернополяни”