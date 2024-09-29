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Підтвердили загибель воїна з Тернопільщини, який майже рік вважався зниклим безвісти

29.09.2024

Ірина Нова

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Війна з рф, Тернопільщина, Новини

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Підтвердилась загибель 41-річного воїна з Тернопільщини Івана Куриляка.

Іван Куриляк зник під час виконання бойового завдання 23 грудня минулого року в районі села Новодарівка Гуляйпільського району Запорізької області. Увесь цей час рідні вірили, що він живий, але ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна.

Про важку втрату повідомили у Коропецькій селищній раді.

“Щирі співчуття донькам Софії та Соломії, мамі Марії, батьку Михайлу, дружині Марії, рідним та близьким, друзям полеглого захисника”, – ідеться у зверненні громади.

Поховають бійця у Коропці. З 27 вересня по 4 жовтня на території Коропецької громади – Дні жалоби.

Теги: загиблі герої, війна з Росією, Тернопільщина

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