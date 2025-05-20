Підтвердили зaгибель 36-річного захисника з Тернопільщини

Знову гірка звістка з фронту надійшла на Тернопільщину. З глибоким сумом повідомляємо про підтвердження загибелі нашого земляка, Штокала Руслана Любомировича. Військовий тривалий час вважався зниклим безвісти.

Про важку втрату повідомили у Копичинецькій міській раді.

“На жаль, найгірші побоювання підтвердились: життя Героя обірвалося 19 червня 2023 року поблизу н.п. Діброва, Серебрянського лісництва, що на Кремінському районі Луганської області.

Сьогодні ми дізналися про болючу звістку для всієї громади. Руслан Штокал віддав своє життя, захищаючи Україну від ворога, до останнього подиху залишаючись вірним своїй Батьківщині. Він назавжди залишиться в наших серцях як мужній воїн та справжній патріот,” – йдеться у повідомленні.

Про зустріч тіла та чин похорону буде повідомлено додатково!

Вічна пам’ять і слава Герою!