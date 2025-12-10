Підсумки волейбольних баталій Тернопільщини: успіхи «Поліції охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо» та лідерство «Олімпа» у Другій лізі

6 і 7 грудня у 3-му турі Суперліги України 2025-2026 тернопільський ВК «Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо» у Городку зустрічався відповідно із волейбольною командою «Епіцентр-Подоляни – Збірна України U20» та житомирським ВК «Житичі-Полісся-ОДЮСШ».

Пропонуємо вашій увазі результати поєдинків.

6 грудня.

«Епіцентр-Подоляни – Збірна України U20» – «Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо» – 3:0 (25:19, 25:14, 25:18).

7 грудня.

«Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо» – «Житичі-Полісся-ОДЮСШ» – 3:1 (20:25, 25:16, 25:19, 25:21).

«Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо» після семи зіграних поєдинків має 8 очок і займає п’яте місце у турнірній таблиці Суперліги України 2025-2026 серед чоловічих команд.

Друга ліга

5–7 грудня на Львівщині відбувся третій тур чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд другої ліги сезону-2025/2026 група «Захід» у якому беруть участь дві команди з Тернопільщини – «Олімп» з Борщева та «Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо-2» (Тернопіль).

У п’ятницю «Поліція охорони ЗУНУ ШВСМ Динамо-2» в зазнала поразки від від команди «Харківського національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба» – 1:3 (19:25, 28:26, 18:25 21:25), а борщівські волейболісти також поступилися команді «Академія ЕПІЦЕНТР-ПОДОЛЯНИ-Збірна України U-16-ІФ» – 2:3 (9:25, 17:25, 25:19, 25:29, 11:15).

Наступного дня команди з Тернопільщини знову зазнали поразок у трьох партіях відповідно «Олімп» поступився команді «Харківського національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба»» – 0:3 (14:25, 17:25, 23:25), а «Поліція охорони ЗУНУ ШВСМ Динамо-2» – «КЗ ДЮСШ ЗОР-Збірна Закарпатської області» – 0:3 (21:25, 21:25, 19:25).

У неділю «Олімп» переміг «КЗ ДЮСШ ЗОР-Збірна Закарпатської області» – 3:1 (25:13, 23:25, 25:15, 25:13), а «Поліція охорони ЗУНУ ШВСМ Динамо-2» поступилася «Академії ЕПІЦЕНТР-ПОДОЛЯНИ-Збірна України U-16-ІФ» – 1:3 (22:25, 25:21, 19:25, 21:25).

Після трьох турів і дев’яти зіграних поєдинків в «Олімпа» 21 очко і поки що 1-е місце турнірної таблиці, а в «Поліції охорони ЗУНУ ШВСМ Динамо-2» 7 залікових пунктів і 8-а сходинка.