Під ворожими обстрілами надавав допомогу пораненим: сержанта з Тернопільщини нагородили “Золотим Хрестом”

Сержанта 2 Галицької бригади Михайла Ігнатишина з Тернополя нагородили «Золотим Хрестом» від Головнокомандувача ЗСУ.

Урочисті заходи відбулися у Львові та Тернополі, повідомляють на сторінці бригади. За особисту мужність і бездоганну службу майже пів-сотні військовослужбовців 2 Галицької бригади Національної гвардії України нагородили почесними знаками військової доблесті.

Серед відзнак: ордени «За мужність», медалі «За оборону України», медалі «Богдана Хмельницького» та «Золотий хрест» від Головнокомандуючого.

Один з нагороджених «Золотим Хрестом» від Головнокомандувача ЗСУ Михайло Ігнатишин – гвардієць з Тернополя.

Під час виконання бойового завдання в районі населених пунктів Сєверне та Авдіївка на Донеччині командир відділення сержант Ігнатишин і його бійці потрапили під сильний ворожий артобстріл. Четверо його побратимів зазнали поранень. Ураження були різної важкості.

Під обстрілом, ризикуючи власним життям, Михайло почав надавати першу домедичну допомогу пораненим. Згодом, під час евакуації, на їх позиції прорвалася ворожа піхота. Ігнатишин прийняв бій і ліквідував двох окупантів, решта відступила. Гвардієць успішно завершив евакуацію поранених, чим врятував їм життя.

“Основним нашим завданням було ефективно уразити противника, забезпечити дії наших військ та зберегти власні життя. Поставлені задачі ми змогли виконати. Зробили це достойно і зараз готові продовжити боротьбу з ворогом, аж до нашої перемоги”, – каже сержант Національної гвардії Михайло Ігнатишин.