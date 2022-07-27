На засіданні ради області було затверджено список із 30-ти закладів торгівлі та ресторанного харчування, приміщення яких можна використовувати як укриття під час повітряних тривог у робочі години – з 10.00 год по 22.00 год. Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.
Як зазначає міський голова Сергій Надал, у місті тривають роботи зі збільшення кількості укриттів і в житловому фонді, і в інших придатних для укриття приміщеннях.
Відтак, від 27 липня, під час повітряних тривог будь-хто може зайти у будь-який заклад (із списку, що наведений нижче) та сховатися у цьому укритті. До слова, такі укриття будуть спеціально позначені. Також будуть нанесені відповідні зміни на Інтерактивну карту розміщення захисних споруд у Тернополі.
Перелік закладів торгівлі та ресторанного господарства,
приміщення яких можуть використовуватися як укриття
|№п/п
|Назва закладу
|Адреса закладу
|1.
|Ресторан «Майдан»
|Вул. Кардинала Сліпого, 1
|2.
|Ресторан «Арт-Авеню»
|Проспект Степана Бандери, 53, прим.96
|3.
|Ресторан «Суші мастер»
|Вул. Руська, 19
|4.
|Ресторан «Оскар»
|Вул. С. Крушельницької, 18
|5.
|Кафе – бар «Сапсан»
|Вул. Білецька, 49а
|6.
|Ресторан «Фляшка»
|Бульвар Тараса Шевченка, 1
|7.
|Бар «Бункермуз»
|Бульвар Тараса Шевченка, 1
|8.
|Бар «Клуб Файного міста»
|Бульвар Тараса Шевченка, 23
|9.
|Бар «Шинок»
|Вул. Замкова, 10а
|10.
|Бар «Фламінго»
|Вул. Київська, 10б
|11.
|Бар «Стаий млин »
|Вул.Бродівська
|12.
|Бар «Фламінго»
|Вул.Збаразька
|13.
|Бар «Галич»
|Вул. Лесі Українки, 18
|14.
|Розважальний комплекс
«Марципан»
|Вул. Максима Кривоноса, 2б
|15.
|Кафе «Хінкальня»
|Вул. Руська, 23
|16.
|Кафе «Наві»
|Вул.Мазепи, 3
|17.
|Кафе «Лампа»
|Вул. М.Грушевського, 1
|18.
|Приміщення на території міського ринку
|Вул.Живова, 9
|19.
|Бар «Полонія»
|Вул. Грушевського, 1
|20.
|ТЦ «Подоляни»
|Вул.Текстильна, 28ч
|21.
|Нічний клуб «Алюр»
|проспект Злуки, 45
|22.
|Кафе «Хочу їсти»
|Бульвар Тараса Шевченка, 27
|23.
|Центральний універмаг
|Бульвар Тараса Шевченка
|24.
|Ресторан «Бір гараж»
|Вул. Б.Хмельницького, 16
|25.
|Ресторан «М’ясо»
|Бульвар Тараса Шевченка, 5, прим. 14
|26.
|Бар «Блек бест»
|Вул.Сагайдасчного, 1
|27.
|Ресторан «Автопорт»
|Вул. Протасевича
|28.
|Ресторан «Авалон»
|Вул.Бандери, 2
|29.
|Кафе-піцерія «Тернопіль Вечірній»
|Бульвар Тараса Шевченка, 21
|30.
|Бар «Мамонт»
|Площа Героїв Євромайдану (майдан Мистецтв, 3)