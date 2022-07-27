На засіданні ради області було затверджено список із 30-ти закладів торгівлі та ресторанного харчування, приміщення яких можна використовувати як укриття під час повітряних тривог у робочі години – з 10.00 год по 22.00 год. Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.

Як зазначає міський голова Сергій Надал, у місті тривають роботи зі збільшення кількості укриттів і в житловому фонді, і в інших придатних для укриття приміщеннях.

Відтак, від 27 липня, під час повітряних тривог будь-хто може зайти у будь-який заклад (із списку, що наведений нижче) та сховатися у цьому укритті. До слова, такі укриття будуть спеціально позначені. Також будуть нанесені відповідні зміни на Інтерактивну карту розміщення захисних споруд у Тернополі.

Перелік закладів торгівлі та ресторанного господарства,

приміщення яких можуть використовуватися як укриття