Час поспішає вперед, залишаючи в минулому те, що стає рядками історії. У жовтні 2020-го політична партія «За майбутнє» на Підгаєччині отримала три місця у депутатському корпусі, заручившись довір’ям 10,55 відсотка виборців. Відтоді на благо Підгаєцької громади і трудяться учасники команди Івана Чайківського – депутати від ПП «За майбутнє». Координує роботу однодумців керівник фракції, член постійної комісії з питань земельних відносин та природокористування Петро Заставецький.



То що в активі партійців, наділених довір’ям краян?

На сесіях міської ради депутати з команди Івана Чайківського завжди були і є активними. Особливу наполегливість виявляють у питаннях економічного розвитку громади, розв’язанні соціальних проблем.

– Хочу подякувати депутатам фракції, а саме Цяпуті Ганні Миколаївні та Козлику Григорію Григоровичу, за ту працю, котру вони роблять для своїх округів будучи депутатами міської ради. Громада – живий організм, кожна ланка якого важлива і необхідна. Тому звертаємо увагу на запити і потреби мешканців усіх населених пунктів, особливо віддалених, куди десятиліттями не сягав погляд владних мужів із райцентру чи області. А проблем нагромаджувалося чимало, – сказав пан Петро.

– Комусь може здаватися дрібничкою, що крізь старі вікна в класи задуває вітер чи на стелі контурною мапою розповзлися тріщини, мовляв, є стратегічні плани побудови тут чи там об’єктів соцкультпобуту. Воно, як повторював відомий літературний герой, так і трішечки не так. Бо життя не може піддаватися масштабуванню. Людина живе нині і тут – має відчувати свою приналежність до спільноти і турботу спільноти про неї.

Представники нашої фракції працювали над програмою розвитку сільських територій Підгаєцької міської територіальної громади на 2021–2025 роки, вносячи корективи, надиктовані зверненнями жителів, виплекані власним досвідом і баченням насущних питань. Підтримали й програму фінансового сприяння КНП «Підгаєцька центральна міська лікарня» Підгаєцької міської ради на 2021–2023 роки», бо від функціонування цього медзакладу немалою мірою залежить організація надійної охорони здоров’я підгайчан.

Депутати фракції також підтримували звернення жителів проти закриття шкіл у громаді; прохання жителів села Заставче залишити в їх користуванні сільське пасовище. Це все штрихи до організації того, що називається буденним життям. Іншими словами, врахування різних потреб різних соціальних груп. Дотримуючись принципів справедливого розподілу коштів громади, ми виступили ініціаторами зменшення видатків на численний чиновницько-бюрократичний апарат. Усе має базуватися на принципах доцільності, а тому депутати нашої фракції зверталися з вимогою скоротити витрати на утримання Підгаєцької міської ради.

Так, Україна переживає енергетичну кризу. Але ж не можна всі її наслідки перекидати на плечі населення і дрібного та середнього бізнесу. Якщо другі під тиском «газового батога» опиняюся перед загрозою згортання виробництва, то перші хронічно загалом неплатоспроможні. Хіба можна в бідного забирати останню сорочку?! Тому депутати нашої фракції одноголосно підтримали звернення Підгаєцької міської ради до президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості підвищення тарифів на послуги з постачання та розподілу природного газу й електроенергії для населення, – додає голова фракції «За Майбутнє» Петро Заставецький.

І конкретні добрі справи мають на рахунку депутати із команди Івана Чайківського. Фракція допомагала коштами (а це 10 тисяч гривень) команді села Голгоча, яка брала участь в обласних змаганнях «Краще спортивне село»; у співпраці із народним депутатом України Іваном Чайківським та першим заступником голови Тернопільської обласної ради Володимиром Болєщуком, ініціювали капітальний ремонт приміщення музичної школи в Підгайцях і закупівлю чотирьох дитячих майданчиків у селах громади.

– В «арсеналі» наших засобів боротьби за добробут громади – депутатські звернення. Вони стосувалися, наприклад, закупівлі зимових шин для автомобіля КНП «Центру первинної медико-санітарної допомоги»; ремонту вулиць у селі Червень; заміни вікон в Угринівській ЗОШ І–ІІ ст.; забезпечення питною водою школу у селі Гнильче.

Ініціювали збільшення фінансування дитячого футболу на 2021 рік; виділення коштів на ремонт аварійної стелі у Мужилівській ЗОШ І–ІІ ст.; налагодження тіснішої взаємодії із службою автомобільних доріг в області щодо ремонту моста у Підгайцях. Не менш актуальні теми – фінансова допомога на розчищення вулиць селі Голгоча, Угринів від снігу та благоустрою села Яблунівка; підтримка народного аматорського хору «Оберіг» із села Мужилів для участі у XV фестивалі стрілецької, повстанської та сучасної військово-патріотичної пісні «Дзвони Лисоні»; допомога на ремонт воріт і закупівлю фарби для Мужилівської ЗОШ, ремонт спортивного майданчика села Голгоча.

Брали участь у висадженні липової алеї та відновленні автобусної зупинки в с. Яблунівка); допомагали продуктами літнім людям сіл Степове, Гнильче, Голгоча; подбали про солодкі подарунки дітям із сіл Вага, Литвинів до дня святого Миколая.

Попереду – нові завдання, адже кожен день диктує нові потреби. Не все можна брати тільки на своє плече, бо не до снаги. Веду до того, що бюджет громади обмежений, а тому вдавалися до залучення певних коштів із державної скарбниці, які мають цільове призначення дотувати соцекономрозвиток на місцях. Тим і диктувалося наше звернення до народного депутата України Івана Чайківського з проханням посприяти встановленню дитячого ігрового майданчика в Мужилівській ЗОШ, Голгочанському дитячому садочку, а також звернення до першого заступника голови Тернопільської обласної ради Володимира Болєщука щодо капітального ремонту вулиці Шевченка у с. Мужилів, дороги в село Голгоча.

Це тільки окремі факти. І вони уже в минулому, а попереду – новий вир і виклики життя. Упевнений, що в 2022-му зуміємо зробити ще більше корисних справ, втілити в життя нові ідеї, донести до відома влади потреби мешканців громади, – розповів Петро Заставецький.

Записав Дмитро МАЗЕНКО

Спеціально для всеукраїнсько-політичної газети «Сільський господар», випуск №2 від 19 січня 2022 року.