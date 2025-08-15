Перестало битися серце відомого художника з Тернополя

На 81-му році життя зупинилося серце відомого тернопільського художника, графіка, митця Олега (Альфреда) Івановича Свідуна.

Про важку втрату повідомили в управлінні культури і мистецтв Тернопільської міської ради, висловивши співчуття рідним померлого.

“Колектив управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради та уся мистецька спільнота Тернополя висловлює щирі співчуття директору Дитячої хорової школи “Зоринка” Анжелі Доскоч з приводу важкої та непоправної втрати – смерті її батька, відомого тернопільського художника, графіка, митця Олега (Альфреда) Івановича Свідуна”, – ідеться у повідомленні управління культури.