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Перестало битися серце 48-річного захисника з Тернопільщини

04.03.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Тернопільщина, втратила ще одного захисника, помер військовослужбовець Руслан Дмитрович Бондарчук, 1977 року народження, житель села Биківці Шумської громади.

З червня 2022 року Руслан захищав усіх нас від російської навали. Був неодноразово поранений, адже брав участь у важких боях на Сході України.

Рідні та односельці висловлюють найкращі слова про Руслана, який був добрим, щирим, життєрадісним, завжди усіх підтримував та не відмовляв у допомозі.

Чин похорону Героя відбудеться завтра, 5 березня, об 11-й годині. Про це повідомили у Шумській територіальній громаді.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам Руслана. Вічна пам’ять Герою!

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Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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