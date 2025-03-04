Перестало битися серце 48-річного захисника з Тернопільщини

Тернопільщина, втратила ще одного захисника, помер військовослужбовець Руслан Дмитрович Бондарчук, 1977 року народження, житель села Биківці Шумської громади.

З червня 2022 року Руслан захищав усіх нас від російської навали. Був неодноразово поранений, адже брав участь у важких боях на Сході України.

Рідні та односельці висловлюють найкращі слова про Руслана, який був добрим, щирим, життєрадісним, завжди усіх підтримував та не відмовляв у допомозі.

Чин похорону Героя відбудеться завтра, 5 березня, об 11-й годині. Про це повідомили у Шумській територіальній громаді.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам Руслана. Вічна пам’ять Герою!