Патрульні розшукали трьох винуватців ДТП у Тернополі, що втекли з місця події

Сьогодні, 23 січня, інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП розшукали трьох водіїв, які вихідними вчинили ДТП у Тернополі.

Водії спричинили аварії за адресами: бульвар Шевченка, вулиця Об’їзна та на вулиці Василя Симоненка. Всі три водія-порушника, вчинивши автопригоду, поїхали з місця події.

Патрульні повідомили, що встановили громадян, розшукали їх автомобілі та склали на водіїв відповідні адмінматеріали.

“Не намагайтесь уникнути відповідальності за вчинене правопорушення. Якщо ви вчинили автопригоду, залишайтесь на місці події та викличте поліцію.

За залишення місця скоєння автопригоди передбачена відповідальність за ст. 122-4 КУпАП, яка передбачає штраф у розмірі 3400 грн, також суд може позбавити водія права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або присудити таким водіям адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.

Кермуйте відповідально та неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху”, – закликають поліцейські.