Пані Марія найбільше в житті любить пекти хліб. Ця праця, каже жінка, завжди з любов’ю. І цією любов’ю жінка вирішила ділитися з нашими українськими захисниками. В час війни вона пече хліб, щоб воїни мали силу якнайшвидше здолати ворога.

Повідомляє ІНТБ.

Пече хліб для воїнів від душі і з вірою в перемогу. Воює кожен на своєму фронті. Пані Марія каже, усе в її хлібі – вирощене з любов’ю до українця. Жито вирощують з сім’єю на своїй землі. І тому хліб виходить ще смачніший. Жінка розповідає, багато часу вдосконалювала рецепт.

Вірить, що і українці достатньо вперті і свого досягнуть. Хоче бути корисною, і нагодувати своїм хлібом тих, хто не втомлюється боронити незалежність.