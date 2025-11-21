Ожеледицю та мокрий сніг прогнозують на Тернопільщині

У зв’язку з проходженням атмосферних фронтів, що надійдуть з південного-заходу та надходженням холодної повітряної маси з північного-заходу, на території Тернопільської області та м. Тернопіль 22 – 23 листопада очікується ускладнення погодних умов.

Про це повідомили в обласному гідрометеоцентрі.

У суботу, 22 листопада, прогнозують опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, слабкий туман.

У неділю, 23 листопада, опади, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. Вночі місцями значні опади. На дорогах ожеледиця. Утворення нестійкого снігового покриву. Температура повітря впродовж доби коливатиметься близько 0º.

Такі погодні умови можуть призвести до порушень руху автотранспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнювати роботу об’єктів енергетики, зв’язку, комунальних служб.