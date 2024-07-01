Простих та ефективних рішень потребує складний ланцюжок товарообігу:

у роздрібній та оптовій торгівлі;

на складах;

на виробничих підприємствах.

На даному етапі розвитку інформаційних технологій та зрослих потреб бізнесу, прогрес у логістичній галузі був би неможливим без автоматичної ідентифікації за допомогою технології штрих-кодування.

Переваги автоматичної ідентифікації продукції та її інструменти

Традиційні методи ідентифікації товарів та матеріалів засновані на рахунках-фактурах та документах про відправку та повернення. Їх ще подекуди використовують в малому та середньому бізнесі. Але більшість підприємств вже знайшли або в процесі пошуку більш ефективного і простого у використанні рішення. Мова йде про автоматизовані системи, облік товару у яких базується на використанні штрих-кодів.

Функціональні можливості систем обліку в роботи зі штрих-кодами

Функції таких облікових платформ дозволяють:

зчитувати дані з етикеток, розміщених на виробах чи носіях; розробляти та виготовляти такі етикетки самостійно; створювати власні коди для внутрішнього обліку; автоматично створювати та присвоювати товару код; використовувати для друку етикеток готові шаблони; вести облікові операції товарообігу по кодам продукції.

Система автоматичної ідентифікації добре працює як для окремих позицій, так і для пакування, включаючи піддони, ящики, полети, мішки з конкретним продуктом або сировиною.

Причини запровадження автоматичної ідентифікації

До основних причин впровадження системи автоматичної ідентифікації належать:

Можливість розміщення етикетки з закодованою з інформацією, яка потрібна на даному етапі виробництва або реалізації. Прискорення процесу та водночас полегшення обліку. Зниження ризиків помилок пов’язаних з людським фактором. Здатність достовірно аналізувати рівень запасів у поточному режимі.

Автоматична ідентифікація також є величезною підмогою при періодичних та вимушених інвентаризаціях.

Переваги автоматичної ідентифікації за допомогою штрих-кодів

До основних переваг цього методу ідентифікації відносяться:

швидкість зчитування;

дешевизна;

швидкість та простота друку;

низький відсоток невірних показань;

можливість використання у багатьох галузях.

Вибір системи автоматизованого обліку для роботи зі штрихкодуванням

Основу ефективного обліку товарообігу складає правильний підбір обладнання та програмного забезпечення. З обладнання знадобляться підходящі за характеристиками сканери штрих-кодів та принтери. Що стосується програмного забезпечення, то питання його вибору більш складне.

Вимоги до системи автоматичного обліку відрізняються на різних підприємствах, переважно, набором функцій. Всім користувачам важливо обрати облікову систему:

недорогу у купівлі та обслуговуванні;

яка має достатньо простий для розуміння інтерфейс;

здатну до легкої адаптації до особливостей бізнесу підприємства;

надійну.

Багато хто схиляється до вибору серед відомих програмних продуктів для обліку, які представлені на ринку багато років. Але, як показує практика, такі системи хоч і розвиваються, але є занадто складними та дорогими. Крім того, їх алгоритм під час містять помилки та баги, що викликає необхідність досить часто звертатися до технічної підтримки.

Інша справа — нові розробки. Розробники таких платформ автоматизованого обліку врахували недоліки “первопроходців” та виправили їх. Такі системи:

краще адаптовані під сьогодення;

не пропонують у базовому варіанті надлишковий функціонал, що знижує вартість користування;

дешевше традиційних облікових платформ;

краще обслуговуються, оскільки нові гравці на ринку прагнуть підвищити конкурентоздатність та пришвидшити реакцію на звернення клієнтів.

Також варто вибирати з пропозицій вітчизняних розробників. Їх продукт враховує особливості бізнесу в Україні та вітчизняне законодавство.