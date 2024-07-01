Простих та ефективних рішень потребує складний ланцюжок товарообігу:
На даному етапі розвитку інформаційних технологій та зрослих потреб бізнесу, прогрес у логістичній галузі був би неможливим без автоматичної ідентифікації за допомогою технології штрих-кодування.
Традиційні методи ідентифікації товарів та матеріалів засновані на рахунках-фактурах та документах про відправку та повернення. Їх ще подекуди використовують в малому та середньому бізнесі. Але більшість підприємств вже знайшли або в процесі пошуку більш ефективного і простого у використанні рішення. Мова йде про автоматизовані системи, облік товару у яких базується на використанні штрих-кодів.
Функції таких облікових платформ дозволяють:
Система автоматичної ідентифікації добре працює як для окремих позицій, так і для пакування, включаючи піддони, ящики, полети, мішки з конкретним продуктом або сировиною.
До основних причин впровадження системи автоматичної ідентифікації належать:
Автоматична ідентифікація також є величезною підмогою при періодичних та вимушених інвентаризаціях.
До основних переваг цього методу ідентифікації відносяться:
Основу ефективного обліку товарообігу складає правильний підбір обладнання та програмного забезпечення. З обладнання знадобляться підходящі за характеристиками сканери штрих-кодів та принтери. Що стосується програмного забезпечення, то питання його вибору більш складне.
Вимоги до системи автоматичного обліку відрізняються на різних підприємствах, переважно, набором функцій. Всім користувачам важливо обрати облікову систему:
Багато хто схиляється до вибору серед відомих програмних продуктів для обліку, які представлені на ринку багато років. Але, як показує практика, такі системи хоч і розвиваються, але є занадто складними та дорогими. Крім того, їх алгоритм під час містять помилки та баги, що викликає необхідність досить часто звертатися до технічної підтримки.
Інша справа — нові розробки. Розробники таких платформ автоматизованого обліку врахували недоліки “первопроходців” та виправили їх. Такі системи:
Також варто вибирати з пропозицій вітчизняних розробників. Їх продукт враховує особливості бізнесу в Україні та вітчизняне законодавство.