Станом на 11 березня радіаційний фон в області в межах норми, жодної небезпеки не виявлено. Проте, варто знати певні правила, як діяти в разі радіаційної небезпеки, аби захистити себе та вберегти своє здоров’я.

До основних заходів безпеки належать:

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• Перебуваючи на вулиці, негайно захистіть органи дихання хусткою (шарфом).

• Прийшовши додому, помістіть верхній одяг та взуття у пластиковий пакет, прийміть душ. Закрийте вікна та двері. Увімкніть телевізор та радіоприймач для отримання інформації.

• Загерметизуйте вентиляційні отвори, щілини на вікнах (дверях) і не підходьте до них без потреби.

• Зробіть запас води у герметичних місткостях. Відкриті продукти загорніть у поліетиленову плівку та помістіть у холодильник (шафу).

Для захисту органів дихання використовуйте респіратор, ватно-марлеву пов’язку або підручні вироби з тканини, змочені водою для підвищення їх властивостей, що фільтрують.

Також про радіаційну небезпеку та її профілактику читайте за посиланням: http://surl.li/bnajl