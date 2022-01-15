Закон про об’єднання водокористувачів — це адаптований під унікальні потреби та меліоративну інфраструктуру України світовий досвід з управління меліоративною мережею, це не «сліпа копія» іноземного законодавства.

Головна мета закону: дати можливість користувачам самим керувати меліоративними об’єктами та забезпечити ощадливе використання води та коштів на її подачу або відведення.

Закон про ОВК запроваджує децентралізацію управління водними ресурсами — це продовження вже існуючої політики децентралізації.

Закон стимулює надходження інвестицій у сферу водокористування. Це збільшить економічне зростання, підвищить конкурентоздатність української аграрної продукції у світі.

Вода буде для тих, хто буде брати користуватися, користувачі води будуть за неї й платити.

Закон стимулює всіх водокористувачів застосовувати нові енерго- та водозаощадливі технології.

Усі екологічні питання регулюються екологічним законодавством.

Закон про ОВК жодним чином не зменшує значимість екологічних законів, а підсилює їх значимість.

Закон закріплює відповідальність за проведення гідротехнічної меліорації.

У законі прописано, що будівництво нових систем здійснюють у межах існуючого екологічного законодавства.

Завдяки закону скиди води будуть зменшуватися через запровадження сучасних заощадливих технологій.

Закон запроваджує систему голосування в ОВК.

1-й ключ — захищає інтереси маленьких водокористувачів, 2-й ключ — інтереси великих користувачів води.

1-й ключ рахують за кількістю учасників ОВК. 2-й ключ рахують за обсягом землі у користуванні водокористувачів.

Ніхто не зможе нав’язувати іншим учасникам умови ані за кількістю користувачів, ані за кількістю землі.