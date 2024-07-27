Оприлюднили звіт міністерської перевірки у Почаївській лаврі

Комісія встановила, що користувач не дотримався вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”.

“Комісією встановлено, що користувач самовільно здійснив ремонт, прибудови, заміну конструктивних елементів, опорядження зовнішнього і внутрішнього інтер’єру та реставрацію пам’яток без відповідних дозволів та науково-проектної документації. Це призвело до неналежного утримання пам’яток, втрати автентичних елементів опорядження, збільшення навантаження на конструкції, що може мати негативні наслідки для матеріально-технічної структури та автентичності об’єктів”.

Відповідь Міністерства культури на запит Суспільного Суспільне Тернопіль Відповідь Міністерства культури на запит Суспільного Суспільне Тернопіль Відповідь Міністерства культури на запит Суспільного Суспільне Тернопіль Відповідь Міністерства культури на запит Суспільного Суспільне Тернопіль Відповідь Міністерства культури на запит Суспільного Суспільне Тернопіль Відповідь Міністерства культури на запит Суспільного Суспільне Тернопіль Відповідь Міністерства культури на запит Суспільного Суспільне Тернопіль

“Відповідно до вимог частини 1 статті 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV (зі змінами), суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, що не було дотримано користувачем. Зокрема, користувачем не дотримані вимоги п.3.8 Договору про безоплатне користування Свято-Успенською Почаївською лаврою комплексом споруд Почаївської Лаври, що є державною власністю і належать до сфери управління Держбуду України № 1 від 12.12.2003 р. Не виконано вимоги п. 3.11 Договору щодо укладення охоронного договору з центральним органом культурної спадщини в місячний термін з моменту укладення договору безоплатного користування”, — йдеться у відповіді на запит.

У документі також йдеться, що технічні паспорти, наявні у заповідника і Міністерства культури та інформаційної політики України, не співпадають з фактичною об’ємно-планувальною структурою будівель.

“Комісією під час фактичного огляду 6 об’єктів по Договору № 1 від 12.12.2003 було встановлено, що на території Свято-Успенської Почаївської лаври, крім 6 об’єктів по Договору про безоплатне користування, наявне інше нерухоме майно, якого немає в Договорі про безоплатне користування. Зокрема:

прибудова тамбуру до центрального входу Успенського собору;

прибудова мансардного типу на третьому поверсі пам’ятки Монастирські келії, прибудова балконного типу до корпусів келій у північно-західному дворі, прибудова гаражного типу до корпусів келій у північно-західному дворі, прибудова до корпусів келій у північно-західному дворі;

проведення ремонтних робіт з обличкування стін, підлог та виконання (оновлення) стінопису в галереях та Печерному храмі Преподобного Іoвa i Церкві преподобних Антонія та Феодосія;

оновлення та/або очищення стінописів та ікон, заміни панікадила Успенського собору;

прибудова до східного торця Троїцького собору та між оборонним муром монастиря та східною стіною Троїцького собору;

заміни дверного заповнення західного входу, заміни конструкції, покриття та оновлення позолоти куполу Троїцького собору;

одноповерхова прибудова до Надбрамного корпусу, яка використовуються на даний час як їдальня для паломників”.

Відповідь на запит Суспільного Суспільне Тернопіль Відповідь на запит Суспільного Суспільне Тернопіль Відповідь на запит Суспільного Суспільне Тернопіль Відповідь на запит Суспільного Суспільне Тернопіль Відповідь на запит Суспільного Суспільне Тернопіль Відповідь на запит Суспільного Суспільне Тернопіль Відповідь на запит Суспільного Суспільне Тернопіль

Також у звіті комісії зазначено, що користувач з 2004 року ігнорує вимоги і приписи з виконання норм протипожежної безпеки.

З проханням прокоментувати звіт комісії Мінкульту телефонували до представників Почаївської лаври. Привратник, який підняв слухавку, повідомив, що передасть наше прохання і з журналістами зв’яжуться, якщо приймуть рішення прокоментувати ситуацію.

Загалом до комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд. У 2003 році їх передали в безоплатне користування Українській православній церкві московського патріархату. Договір про оренду уклали на 49 років. Про це Суспільному повідомив заступник директора заповідника Ігор Деревінський.