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Оприлюднили графік вимкнення електроенергії на Тернопільщині 3 вересня

02.09.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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У вівторок, 3 вересня, на Тернопільщині протягом доби прогнозується застосування погодинних вимкнень.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 00:00 – 6:00 – одна черга відключень
  • 6:00 – 9:00 – дві черги відключень
  • 9:00 – 16:00 – одна черга відключень
  • 16:00 – 24:00 – дві черги відключень

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-01:00 5 черга
01:00-04:00 6 черга
04:00-07:00 1 черга
06:00-08:00 2 черга
07:00-09:00 3 черга
08:00-10:00 4 черга
10:00-13:00 5 черга
13:00-15:00 6 черга
15:00-17:00 1 черга
16:00-19:00 2 черга
17:00-20:00 3 черга
19:00-22:00 4 черга
20:00-23:00 5 черга
22:00-24:00 6 черга
23:00-24:00 1 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.

Теги: графіки, світло, відключення світла, АТ «Тернопільобленерго»

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