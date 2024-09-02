Оприлюднили графік вимкнення електроенергії на Тернопільщині 3 вересня

У вівторок, 3 вересня, на Тернопільщині протягом доби прогнозується застосування погодинних вимкнень.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

00:00 – 6:00 – одна черга відключень

6:00 – 9:00 – дві черги відключень

9:00 – 16:00 – одна черга відключень

16:00 – 24:00 – дві черги відключень

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-01:00 5 черга

01:00-04:00 6 черга

04:00-07:00 1 черга

06:00-08:00 2 черга

07:00-09:00 3 черга

08:00-10:00 4 черга

10:00-13:00 5 черга

13:00-15:00 6 черга

15:00-17:00 1 черга

16:00-19:00 2 черга

17:00-20:00 3 черга

19:00-22:00 4 черга

20:00-23:00 5 черга

22:00-24:00 6 черга

23:00-24:00 1 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.