Оприлюднили графік вимкнення електроенергії на Тернопільщині 3 вересня

У вівторок, 3 вересня, на Тернопільщині протягом доби прогнозується застосування погодинних вимкнень.
Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.
Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
00:00-01:00 5 черга
01:00-04:00 6 черга
04:00-07:00 1 черга
06:00-08:00 2 черга
07:00-09:00 3 черга
08:00-10:00 4 черга
10:00-13:00 5 черга
13:00-15:00 6 черга
15:00-17:00 1 черга
16:00-19:00 2 черга
17:00-20:00 3 черга
19:00-22:00 4 черга
20:00-23:00 5 черга
22:00-24:00 6 черга
23:00-24:00 1 черга
Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.