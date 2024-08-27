Оприлюднили графік вимкнення електроенергії на Тернопільщині 28 серпня

У середу, 28 серпня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів.
Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.
Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
➡️00:00-01:00 2 черга
➡️00:00-02:00 3 черга
➡️01:00-04:00 4 черга
➡️02:00-05:00 5 черга
➡️04:00-07:00 6 черга
➡️05:00-08:00 1 черга
➡️07:00-10:00 2 черга
➡️08:00-11:00 3 черга
➡️10:00-13:00 4 черга
➡️11:00-14:00 5 черга
➡️13:00-16:00 6 черга
➡️14:00-17:00 1 черга
➡️16:00-19:00 2 черга
➡️17:00-20:00 3 черга
➡️19:00-22:00 4 черга
➡️20:00-23:00 5 черга
➡️22:00-24:00 6 черга
➡️23:00-24:00 1 черга