Оприлюднили графік вимкнення електроенергії на Тернопільщині 28 серпня

У середу, 28 серпня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️00:00-01:00 2 черга

➡️00:00-02:00 3 черга

➡️01:00-04:00 4 черга

➡️02:00-05:00 5 черга

➡️04:00-07:00 6 черга

➡️05:00-08:00 1 черга

➡️07:00-10:00 2 черга

➡️08:00-11:00 3 черга

➡️10:00-13:00 4 черга

➡️11:00-14:00 5 черга

➡️13:00-16:00 6 черга

➡️14:00-17:00 1 черга

➡️16:00-19:00 2 черга

➡️17:00-20:00 3 черга

➡️19:00-22:00 4 черга

➡️20:00-23:00 5 черга

➡️22:00-24:00 6 черга

➡️23:00-24:00 1 черга