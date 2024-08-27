27.08.2024 21:17

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Оприлюднили графік вимкнення електроенергії на Тернопільщині 28 серпня

27.08.2024

Ірина Нова

2 271

Оперативно, Тернопільщина, Новини

Поширити:

У середу, 28 серпня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️00:00-01:00  2 черга
➡️00:00-02:00  3 черга
➡️01:00-04:00  4 черга
➡️02:00-05:00  5 черга
➡️04:00-07:00  6 черга
➡️05:00-08:00  1 черга
➡️07:00-10:00  2 черга
➡️08:00-11:00  3 черга
➡️10:00-13:00  4 черга
➡️11:00-14:00  5 черга
➡️13:00-16:00  6 черга
➡️14:00-17:00  1 черга
➡️16:00-19:00  2 черга
➡️17:00-20:00  3 черга
➡️19:00-22:00  4 черга
➡️20:00-23:00  5 черга
➡️22:00-24:00  6 черга
➡️23:00-24:00  1 черга

Теги: світло, відключення світла, Тернопільщина актуально, АТ «Тернопільобленерго», вимкнення, графіки

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах