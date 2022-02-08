Заробити на продажу краденого автомобіля планував 33-річний житель Тернополя. Проте зробити цього не встиг – його через кілька годин після злочину викрили працівники карного розшуку.

Про крадіжку автомобіля на лінію “102” 4 лютого о 8 ранку надійшло повідомлення від жителя села Плотича. Чоловік заявив, що в ніч на 4 лютого невідомі викрали його автомобіль марки «ВАЗ-2107». Транспортний засіб потерпілий залишив поблизу будинку на проспекті Злуки в Тернополі.

У ході оперативно-розшукових заходів слідчі Тернопільського райуправління поліції встановили особу крадія – жителя обласного центру, 1988 року народження. Раніше у поле зору правоохоронців він не потрапляв.

Чоловік у скоєному зізнався, сказав, що на злочин пішов з метою заробітків.

Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. За протиправне тернополянин відповідатиме згідно із статтею 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.