Оманлива грошова допомога, яка списує кошти з банківських карток

Зловмисники в соціальних мережах розповсюджують повідомлення про можливість отримання грошей від міжнародних організацій чи благодійних фондів.

Пам’ятайте: під виплатами може міститися приховане фішингове покликання, застерігають в обласній поліції. Житель Тернопільського району сподівався отримати кошти, однак став жертвою аферистів й втратив 58 000 гривень.

Потерпілий розповів правоохоронцям про те, що у месенджері отримав сповіщення про матеріальну допомогу в розмірі 6250 гривень начебто від міжнародної організації. Для її отримання необхідно було перейти за посиланням та ввести реквізити банківського рахунку. Проте, замість зарахування грошей, відбулося їх списання – з електронного гаманця чоловіка шахраї зняли 58 тисяч гривень.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та проводять оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте дані банківських карток чи іншу персональну інформацію. У разі шахрайських дій негайно звертайтесь до поліції за спецномером 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтеся за номером 0 (800)50-51-70.