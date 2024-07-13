Одружується другий син ексмера Тернополя Романа Заставного

Сьогодні, 13 липня, у Тернополі одружується другий син колишнього мера Тернополя Романа Заставного – Андрій Заставний.

Андрію 28 років, обраницею молодого чоловіка стала 33-річна місцева модель на ім’я Лариса Цетнар.

Свою дівочу вечірку Лариса разом з подругами відсвяткувала у червні в Парижі.

Близьке оточення Заставних каже, що фотомодель Лариса Цетнар дуже подобається родині ексмера.

За інформацією “Тернополян“, святкування урочистостей відбудеться у центрі Тернополя на двох поверхах елітних ресторанів на вулиці Кульчицької – “На Небі” та “Янг”.

Виключно для гостей весілля у цей день цілодобово працюватиме ліфт у дані заклади та буде зупинятися тільки на двох поверхах 5 та 6-му, де відбуватиметься святкування.

Також відомо, що у закладах працюватимуть генератори, відтак світло на весіллі буде постійно.

Крім того, для гостей весілля перекриють вулицю Кульчицької та в’їзд до УД “Перемоги” – уже замовлені спеціалізовані машини, які цього дня будуть зволожувати асфальт на даній ділянці.

Святкування весілля другого сина Романа Заставного – Андрія Заставного та його обраниці Лариси Цетнар у ресторанах мережі “Сім’я ресторанів “Файного міста”, які належать першому сину Романа Заставного – Петру, відбудеться після обіду, одразу після РАГСу та церкви.

Попередня кількість гостей невідома так само, як і список запрошених, але судячи з масштабів – два поверхи двох ресторанів – відвідувачів весілля буде багато.