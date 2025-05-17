Очі артилерії: як оператори БпЛА 44-ї бригади «Фурія» наближають перемогу

У складі 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола служать ті, кого ворог не бачить, але хто щодня змінює хід бою. Це оператори безпілотних літальних апаратів «Фурія» — «очі» української артилерії.

Щоденно ризикуючи життям, вони піднімають дрони в повітря, аби першими виявити позиції окупантів та передати точні координати артилеристам. Саме завдяки цим непомітним бійцям українські гармати влучають без промаху.

У новому сюжеті телеканалу 1+1 — бойові будні воїнів-розвідників 44-ї бригади: складна робота в небі, взаємодія з артилерійськими підрозділами та кілька прямих слів із позицій, де вирішується доля наступного залпу.

Дивіться. Поширюйте. Бо кожен точний постріл — це результат їхньої точної роботи.