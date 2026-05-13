У парках Тернополя 14-15 травня проводитимуть обробку від кліщів

Обробку територій проводитимуть для знищення іксодових кліщів, які можуть переносити небезпечні інфекційні захворювання.
Про це повідомили у міській раді.
Акарицидні заходи стартуватимуть о 09:00 згідно з таким графіком:
Інформацію щодо проведення обробки у парках Національного відродження та Сопільче обіцяють повідомити додатково.
У міськраді зазначають, що графік робіт може змінюватися через несприятливі погодні умови, зокрема опади або пориви вітру понад 6 м/с.
Мешканців Тернополя закликають утриматися від відвідування парків та вигулу домашніх тварин під час проведення акарицидної обробки.